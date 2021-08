Polska blogerka popłakała się po wyjściu z przedszkola. Powód nie zdziwił innych rodziców

"Dziękuje za ten wpis, dla wielu rodziców z pewnością będzie uwalniający. Nikt nie chce dla swojego dziecka źle, ale czasami nie da się przebierać, wybierać i decydować o wszystkim…" czy "Dziękuję ci za ten komentarz. Widziałam sporo takich o tym, że jeżeli dziecko płacze to trzeba z nim czekać w szatni albo zabrać do domu i jakie to ważne, by zaopiekować się jego emocjami - tylko co z faktem, że w pracy muszę być jednak na określoną godzinę? Mogę wziąć urlop na tydzień adaptacji, ale takie poranne kryzysy zdarzają się nieraz później" – mogliśmy przeczytać pod zdjęciem i wywodem Alicji Kost.