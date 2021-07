Polska olimpijka robi coming out. "Kocham moją przyszłą żonę"

Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio są zdecydowanie inne niż wszystkie poprzednie. Nie tylko ze względu na popandemiczny charakter wydarzenia, ale także ilość zawodników ze społeczności LGBTQ+. Według wyliczeń portalu Outsports, w tym roku rywalizuje ich co najmniej 163, a około 34 to reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Do rywalizacji na Olimpiadzie po raz pierwszy stanie także zawodniczka transpłciowa.