Pomagała w Ukrainie jako wolontariuszka. Otrzymała groźby od rosyjskiego żołnierza

"Nie pojechałam tam po to, by się popisać, nic z tych rzeczy. Myślę, że to ważne, aby ludzie zobaczyli, co się tu naprawdę dzieje. Nie jestem dziennikarką, ale wolontariuszką, która żyła tym 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu" - czytamy pod jednym z postów.