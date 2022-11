Lekarka pomogła pacjentce. Ta oskarżyła ją o pijaństwo

Jako pierwsza do jej gabinetu weszła kobieta, która miała błędnie wystawione skierowanie. "Chcąc pomóc pacjentce, zeszłam z nią do rejestracji i poprosiłam rejestratorki, żeby zapisały pacjentkę na jakiś dodatkowy pilny termin, żeby przez pomyłkę w skierowaniu nie traciła znowu kilku miesięcy oczekiwania. Termin udało się załatwić na wtorek, dzięki moim prośbom i staraniom" - opisuje lekarka, która następnie wróciła do gabinetu.