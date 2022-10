Poniedziałkowy pstryczek w nos. Sandra Hajduk w sukience, jakiej nikt się nie spodziewał

Sheer dresses – a co pod spód?

Równie istotne - co sama sukienka z prześwitem - jest to, co pod nią. W tej roli świetnie sprawdzi się halka bieliźniana. Może być luźna i satynowa, a także bawełniana i przylegają do ciała, typu "bodycon". Trendsetterki sięgają także po zabudowaną bieliznę - majtki z wysokim stanem inspirowane stylem retro, ale też wygodne topy przypominające sportowe zestawy.