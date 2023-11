Popełniają błąd w andrzejki. Żałują przez lata

Uważaj, czego sobie życzysz… I jak bardzo tego pragniesz

Musimy pamiętać, że wróżby to tylko rozrywka, czy też ciekawy sposób spędzenia czasu z przyjaciółmi w tę wyjątkową noc. Do ich efektów należy podchodzić lekko i z humorem. Niestety, zdarzają się osoby, które przywiązują do nich zbyt dużą wagę. Jeśli np. w jakiejś dziedzinie życia im nie wyszło albo czegoś im brakuje (najczęściej miłości czy partnera), mogą podchodzić do wróżb zbyt poważnie. Najgorzej, gdy próbują układać sobie życie według wskazówek, które otrzymali od kawałka wosku.