Zauważyła go kobieta, która szła do sklepu. Od razu zatrzymała się z zapytaniem, gdzie są buty Zacherego, ten zapytał, czy seniorka może mu pomóc. Ta bez zastanowienia odparła: - Mam wnuka, który również ma kłopoty... Jest narkomanem - przyznała, zatrzymując się przy nieznajomym.

Starsza kobieta o imieniu Rose nie tylko wrzuciła do kubeczka pieniądze, ale też zareagowała na prośbę Zachery'ego o kupno butów. Udała się do pobliskiego sklepu i kupiła w nim buty dla influencera. Wszystko uwieczniono na nagraniu.

Za niesamowity, bezinteresowny gest Dereniowski nagrodził Rose tysiącem dolarów. Ta nie kryła wzruszenia całą sytuacją, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie stało.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!