Poprosiła Andrzeja Dudę o ułaskawienie. Wciąż nie ma decyzji

Z relacji pani Angeliki wynika, że mężczyzna rzucił się na jej męża i pobił go na oczach płaczącego synka pary. Kobieta zadziałała impulsywnie, chwyciła za nóż i wbiła go w plecy mężczyzny. Choć w jej przekonaniu działała w obronie rodziny, sąd przychylił się do zeznań pozostałych świadków zdarzenia, którzy twierdzili, że to mąż Angeliki zaatakował jako pierwszy.