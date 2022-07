Poprosiły macochę o jedno. Reakcja kobiety wyciska łzy

Wzruszające nagranie z TikToka widziały miliony

Jedno z takich nagrań udostępniła na swoim profilu 20-letnia Gabby Ruvalo, pochodząca z New Jersey. Wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Julianną Ruvalo postanowiła poprosić macochę Becky Ruvalo, by je adoptowała. To był bardzo uroczysty moment w życiu tych trzech kobiet. Wszystko zostało nagrane i opublikowane na TikToku. Filmik obejrzało do tej pory ponad 6 milionów użytkowników platformy.