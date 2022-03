Dlaczego Polacy nie mogą adoptować dzieci z Ukrainy? Regulują to przepisy prawa

Sytuacja prawna adoptowanych dzieci musi być jasna

– Aby adoptować dziecko najpierw należy się zgłosić do ośrodka adopcyjnego. Następnie trzeba odbyć kurs przygotowawczy i uzyskać kwalifikacje do pełnienia roli rodzica adopcyjnego. Adoptować można tylko dziecko, którego rodzice utracili prawa rodzicielskie. Dlatego adopcja dzieci z Ukrainy nie jest możliwa, ponieważ nie znamy ich sytuacji prawnej. Teraz, gdy one przyjeżdżają do Polski, ewakuują się, to nie wiemy, jaka jest ich historia. Co więcej, należy pamiętać, że jest to adopcja międzynarodowa, a na to potrzebna jest zgoda sądu kraju pochodzenia dziecka – mówi Zeinab Hashmat ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.