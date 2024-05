Z kim Polacy uprawiają seks? Chwalą sobie jedną opcję

Jedna z części ankiety została poświęcona ocenie sprawności siebie oraz partnera. Co jeszcze wykazują liczby? Pytania zadano kobietom oraz mężczyznom. W badaniu wzięło udział w sumie 1079 osób.

Jak dowiadujemy się z raportu, średnio oceniamy własną sprawność w sypialni na 7 w skali do 10. Na swojego partnera czy też partnerkę patrzymy nieco bardziej przychylnym okiem - sprawność drugiej strony respondenci ocenili na 8. Co względem oczekiwań wobec siebie? Ankietowani również chcieliby zostać ocenieni na ósemkę.

Respondentów zapytano też o liczbę partnerów seksualnych w życiu. "Od dwóch do pięciu" wskazało najwięcej, bo 36 proc. badanych.

Polacy są natomiast wyjątkowo zgodni co do najlepszej pory dnia oraz roku, gdy mowa o romantycznych uniesieniach. 81 proc. wskazało bowiem wieczory, a 80 proc. wiosnę/lato.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl