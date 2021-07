Popularna Tiktokerka zdradziła historię swojego imienia. Kochanka ojca mogła czuć się wyróżniona

Wybrał dla córki imię Kristina

Jej matka i ojciec umówili się, że jak urodzi się chłopiec to otrzyma imię po dziadku, jeśli dziewczynka to tata wybierze imię, a mama je zaakceptuje. Kiedy przyszło do porodu, okazało się, że konieczne jest cesarskie cięcie. Kristina przyszła na świat, mama odpoczywała, a tata poszedł załatwiać formalności. Wypełniał dokumenty, a w rubryce "imię dziecka" wpisał: Kristina. Po czasie okazało się, co ono dla niego oznacza.