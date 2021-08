"Seks podtrzymujący" to kontrowersyjne zjawisko. Seksuolożka ostrzega przed konsekwencjami

Zgodnie z zasadami koła zgody autorstwa Betty Martin, są obszary, w których mogę się na coś zgodzić, "użyczając" swojego ciała. Jeśli druga osoba chce pomasować moje stopy, czyli chce mi coś dać, a ja nie za bardzo mam ochotę, by mi te stopy ktoś masował, to mogę temu komuś te stopy do masowania dać, by ze sobą zwyczajnie pobyć, zbliżyć się do siebie. To wymaga oczywiście, by to nie przekraczało w żadnym stopniu naszych granic. Bo granic nie można łamać. I ta świadomość seksualna to jest właśnie umiejętność precyzyjnego wyznaczania tych granic. Gdy jej nie mamy, to jest to ogromne pole do nadużyć, które prowadzą później do traum.