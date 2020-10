WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 poronieniaszpitależałoba Katarzyna Dobrzyńska 17 min. temu Poroniłam. "Byłam na porodówce, chociaż moje dziecko się nie urodziło" Chrissy Teigen straciła dziecko, a jej dramatyczne zdjęcia widział cały świat. W Polsce jest wiele kobiet, które tracą ciąże i cierpią w milczeniu. Ewa poroniła dwa razy, do dziś rozpamiętuje dzień, kiedy po raz pierwszy usłyszała, że serce jej dziecka przestało bić. "Jakby ktoś wypompował mi powietrze z płuc. Nie słyszałam, co dalej mówił doktor, nie widziałam męża, który był obok. Niewiele pamiętam z następnych dni" – wraca wspomnieniami. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Co roku 50 tys. Polek traci swoje dzieci przez poronienie (Getty Images) Ewa pracowała jako niania. Przez ponad 15 lat wychowywała i opiekowała się cudzymi dziećmi. Wiedziała, że sama też chce zostać kiedyś mamą. Miała 34 lata. Dwie kreski na teście ciążowym, dziś mówi, że czuła wtedy pełnie szczęścia. Ciąże potwierdził lekarz w szóstym tygodniu. W dziewiątym zrobiła pierwsze USG. Zobaczyła swojego maluszka, którego tak bardzo pokochała od pierwszego ruchu. Teraz mówi, że cieszyły ją nawet poranne mdłości, chociaż pewnie wtedy przeklinała każdego, kto użył perfum w jej towarzystwie. 11 tydzień ciąży. Wstała, jak gdyby nic. Zero mdłości. – Czułam się lekko. Nie wiem, jak to opisać. Wiedziałam, że powinno być inaczej – mówi. Następnego dnia pojawiła się na kontroli. Wtedy usłyszała coś, co do dzisiaj nie daje jej spać. – Powiedział, że serduszko mojego dziecka nie bije. Czułam, jakby ktoś wypompował mi powietrze z płuc. Nie słyszałam, co dalej mówił doktor. Nie widziałam męża, który był obok. Niewiele pamiętam z następnych dni – opisuje. Nie chciała widzieć nikogo, z nikim rozmawiać. Mówi, że leżała na łóżku, płakała i umierała. – Wyłam z bólu, chociaż nic mnie nie bolało – ciągnie. – Mój mąż płakał ze mną. Milczał i tulił się do mojego brzucha – mówi. Wiedziała, że będzie mogła na niego liczyć w tym momencie, bez niego, ciężko byłby jej stanąć na nogi. Znali się prawie całe życie. Po poronieniu kobiety mają szereg praw #dzieciutracone Ewa myślała, że usłyszenie tej wiadomości będzie dla niej największą traumą. Nie wiedziała, że wizyta w szpitalu będzie jeszcze większym koszmarem. Trafiła na porodówkę. Kobieta, która właśnie straciła dziecko leżała w towarzystwie przyszłych mam, które były chwilę przed porodem. Podłączone pod EKG słuchały bicia serca swoich dzieci. A Ewa płakała, zakrywała sobie uszy poduszką, zaciągała kołdrę na twarz, chciała uciec. – Po jakimś czasie zaczęłam płakać na głos i znowu myślałam, że tam umrę. Każde uderzenie serduszka dziecka, które nie było moje, było jak szpilka. Tysiące szpilek. Byłam na porodówce, chociaż moje dziecko się nie urodziło – mówi. Po jakimś czasie jedna z pielęgniarek przeniosła inne kobiety do drugiej sali. – Wtedy było cicho, słyszałam tylko jedno serce. Potem przyszedł do mnie lekarz. Nie rozmawiał ze mną w ogóle. Zbadał, porobił zdjęcia i dużo pisał. A ja tylko patrzyłam na ostatnie zdjęcia mojego dziecka. Zapytali, czy mogą wysłać płód na badanie histopatologiczne. Żadnej propozycji o pochówku, bądź stwierdzenia płci nie było – tłumaczy. Prawie dwa lata później Ewa po raz kolejny usłyszała, że zostanie mamą. Ciąża trwała 8 tygodni. Poroniła. – Czasem myślimy, jakby to było, gdyby te dzieci z nami były. Mamy symboliczny grób dzieci o tym samym nazwisku, jak nasze. Nie znamy ich, to zbieg okoliczności. Zanosimy tam znicze i kwiaty. Traktujemy, jak grób naszych dzieci. Rozmawiamy o pustym domu bez śmiechu i tupania małych stópek. Przypominamy o tych rocznicach naszym rodzicom, bo to święto ich wnuka/wnuczki. Wspominamy czas, kiedy dowiedzieliśmy się o ciąży i jak wyglądało tych kilka tygodni pełnych uśmiechu, planowania, a także obaw, czy sobie poradzimy. Mimo upływu lat nadal myślimy o tym czasie. Oglądam zdjęcia USG. Wyobrażamy sobie, jak wyglądałoby to dzieciątko – mówi. Ewa z mężem pogodzili się, że "rodzicielstwo nie było im dane". Blizny powoli się zabliźniają, jednak nadal pojawiają się dni, kiedy 39-latka zastanawia się, "w czym była gorsza" od innych kobiet. Zawsze gratuluje, kiedy słyszy, że czyjaś rodzina się powiększy, ale nie ukrywa, że czuje wtedy pustkę. Twierdzi, że to trwa chwilę, ale nadal się pojawia. Czasem myśli, że ona już nie lubi dzieci. Drażnią ją, chociaż wie, że to "tylko" trauma. Dobra wola Małgorzata Bronka jest członkiem stowarzyszenia Rodziców Po Poronieniu i wspiera rodziny dotknięte tą tragedią. Pracuje z parami, które potrzebują nie tylko wsparcia psychologicznego, ale również prawnego. W rozmowie z nami wyjaśniła, dlaczego często kobiety po utracie dziecka trafiają na porodówki i nie zawsze otrzymują pomocy ze strony psychologów. – To oczywiście wszystko zależy od placówki. Są szpitale, ale raczej nieliczne, w których jest zatrudniony psycholog. Niestety, zazwyczaj jest sam na cały szpital i też niekoniecznie musi specjalizować się w żałobie po poronieniu, a najczęściej to i tak kończy się tylko krótką interwencją. Po prostu nie ma specjalistów – tłumaczy. – Jeśli chodzi o odosobnione miejsce w szpitalu, to tutaj również to zależy woli szpitala. Oczywiście są dokumenty prawne, tworzone przez zespoły powołane przez kilku wojewodów, gdzie każdy z nich inaczej formułują rekomendacje, jak postępować w przypadku niepowodzeń położniczych, ale to czy te przepisy będą zastosowane, zależy od dobrej woli lekarzy i położnych oraz warunków w placówce. Wiem, że fizycznie jest trudno znaleźć łóżko oddalone od kobiet w ciąży czy płaczących dzieci – mówi w rozmowie z WP Kobieta. "Niech pani jak najszybciej zajdzie w następną ciążę" Anja Franczak jest towarzyszką w żałobie, ale również kobietą, która straciła swoje dziecko. Z własnego doświadczenie, ale również z opowieści swoich podopiecznych wie, że kobiety często w takich sytuacjach nie otrzymują wsparcia ze strony szpitala. – Znam kobiety, które opowiadały o tym, że były traktowane z szacunkiem i wyrozumiałością, ale są też takie, które twierdzą, że pobyt w szpitalu był dla nich dodatkową traumą. Ja czułam, że otrzymałam za mało informacji. Nie wiedziałam, co się tak naprawdę stało, co teraz będzie, jak będzie wyglądał zabieg. Nie dostałam propozycji wsparcia psychologicznego, ale wiem, że niektóre szpitale w Warszawie takie rozmowy zapewniają. Jedyną radą, jaką usłyszałam było, żebym jak najszybciej zaszła w kolejną ciążę, jakby to miało być jakimś lekarstwem – mówi. Anja podkreśla, że nie ma idealnej recepty na żałobę. Nie możemy określić, czy ktoś przechodzi ją dobrze, czy źle. Szczególnie w tak delikatnym przypadku, jakim jest poronienie. Nie narzucajmy kobietom, jak powinny się zachować po stracie tak bliskiej osoby. – Zamiast porad, lepiej jest zadawać pytań. "Czego potrzebujesz?", "Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?", "Czy chciałabyś mi opowiadać?". Nie stawiajmy żadnych tez i nie umniejszajmy straty. Porady typu: "Jesteś młoda, jeszcze będziesz miała dzieci" są krzywdzące, a my powinniśmy być wyrozumiali i empatyczni – radzi. – Z drugiej strony mam poczucie, że poronienie nie powinno być aż takim tematem tabu. Mało kto zdaję sobie sprawę, że według statystyk co czwarta ciąża kończy się poronieniem. Ja tego nie wiedziałam. Kiedy straciłam dziecko, myślałam, że coś ze mną musi być "nie tak" skoro nie udało mi się donosić ciąży. A to wcale nie ze mną było coś złego. Takie rzeczy się dzieją, dlatego trzeba zaznaczyć, że nie jest to wina kobiety – apeluje. Anja sama otwarcie mówi o tym, że straciła dziecko. Przyznała, że nie było to dla niej łatwe, ale po tym, kiedy się odważyła, dostała wiele wiadomości od kobiet z całej Polski, które okazywały jej wsparcie i dziękowały, że utworzyła przestrzeń na ich ból i cierpienie. – Uważam, że Chrissy Teigen wykazała się dużą odwagą, że podzieliła się swoją stratą z całym światem. To na pewno nie było łatwe. Szczególnie że w internecie pojawiają się różne opinie, często też negatywne. Myślę, że to dobrze, że o tym mówi i zdecydowała się to pokazać – ocenia. – Często nie zdajemy sobie sprawy, że rytuał pożegnania, uhonorowanie straty ma bardzo dużą moc jeśli chodzi o uspokojenie i zamknięcie pewnego rozdziału. To samo może tyczyć się pochówku takiego dziecka. Moim zdaniem jest to bardzo ważny krok, który może mieć pozytywny wpływ na przebieg żałoby. Ważnym detalem w wypowiedzi modelki był fakt, że mówi o swoim dziecku po imieniu - Jack. Pożegnała się z nim jak z osobą. Tak jak wspominałam, dajmy kobietom prawo zdecydować, jak chcą się pożegnać – kończy. "Fanaberia" rodziców Pogrzeb dziecka dla wielu rodziców jest bardzo ważny, należy pamiętać, że pary zawsze mają do tego prawo, jednak specjalistka ze stowarzyszenia tłumaczy, że niestety nie zawsze jest to możliwe. – Prawo mówi, że możliwość jest zawsze, ale niestety tylko mówi. Żeby dopiąć wszelkich formalności związanych z pochówkiem, trzeba przygotować dokumenty i określić płeć dziecka. Jeżeli do poronienia dochodzi we wczesnych tygodniach ciąży, to płeć można ustalić tylko przez badania genetyczne, które są płatne, więc jest to pierwsza przeszkoda, bo wiadomo, że nie każdego na to stać. Potem szpital musi wystawić dokument, który nazywa się karta martwego urodzenia, potem trzeba udać się do urzędu stanu cywilnego, aby zarejestrować dziecko, oczywiście należy nadać mu imię, i wtedy otrzymujemy odpis aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe – wymienia specjalistka ze stowarzyszenia. Małgorzata Bronka zauważa, że często to nie bezduszne przepisy stoją na drodze rodzicom, a ludzie. –Wymagane są również badania genetyczne, które we wczesnym etapie ciąży są bardzo ciężkie do przeprowadzenia. Często, kiedy dochodzi do poronienia naturalnego, nie można odczytać płci dziecka. To są procedury, które na każdym etapie mogą rodzić problemy, ale największą przeszkodą, z którą borykają się rodzice, jest niechęć ze strony personelu szpitala, dla których taki pochówek jest niepotrzebną fanaberią, dlatego często nawet nie informują rodziców o takich możliwościach, nie zwracając uwagi na to, że to może być ważne dla pary – mówi. Ola nie doświadczyła bólu, jaki towarzyszy poronieniu, ale była przy siostrze, która musiała się z tym zmierzyć. Dziewczyna do dziś wspomina, w jakim szoku była, kiedy usłyszała, co musiała zrobić jej siostra w urzędzie. – Kiedy moja siostra była w piątym miesiącu ciąży, zdiagnozowano u niej guzek, który mógł doprowadzić do poronienia. Od razu po diagnozie dostosowała się do zaleceń lekarza i czas spędzała głównie w domu, nie wychodziła na spacery ani na zakupy. W połowie piątego miesiąca trafiła do szpitala i niestety poroniła. Z jej opowieści wiem, że nie czuła się zaopiekowania, a personel potraktował ją bardzo źle, rzucając nieprzyjemne komentarze w jej stronę. Niedługo po tym, jak tego doświadczyła, musiała podać w szpitalu, jak będzie nazywało się dziecko. Tu nikt nie dawał czasu, nie litował się, szybka medyczna procedura – tłumaczy. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze