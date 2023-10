Trwa obława na ojca zabitego 6-latka. Detektywka ma teorię, co się stało

Jak informowali sąsiedzi, mężczyzna już wcześniej miał zachowywać się niepokojąco. - Pana, który to zrobił, znam z placu zabaw, gdzie przychodzę z moim dzieckiem. Dla nas, wszystkich mam, które znałyśmy chłopca, jest to wstrząsające, ale szczerze mówiąc, po zachowaniu tego pana można było się wszystkiego spodziewać. Wszystko go bardzo szybko frustrowało - opowiadała jedna z kobiet w rozmowie z TVN24. Według relacji sąsiadów 44-latek miał pojawiać się na placu zabaw w kominiarce i z nożem.