Poruszające wideo. Dziewczynka śpiewa w szpitalu hymn Ukrainy. "Niezniszczalna"

Internauci są poruszeni nagraniem

Film zamieszczony na Twitterze obejrzano do tej pory ponad 165 tysięcy razy. Internauci są nim głęboko poruszeni. "Dzielna, mała dziewczynka!", "Niech Bóg błogosławi to dziecko. Duch Ukrainy nigdy nie zostanie złamany!", "To jest właśnie duch i siła obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia", "Nie mam pojęcia, jak ci lekarze i pielęgniarki tak się trzymają. Ciekawa jestem, czy któreś z nich poszło do innego pokoju, żeby porządnie się wypłakać. Cudowna, mała dziewczynka. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje" – czytamy w sekcji komentarzy.