Poruszający post polskiej aktorki. Niedawno otrzymała diagnozę

Młoda aktorka podkreśliła też, że jej wpis nie jest manifestem politycznym. "Piszę to do wszystkich dziewczyn, które też latami czekają i w agonii odbiją się od drzwi kolejnych gabinetów, zostawiając 400-600zł za wizytę z USG, żeby usłyszeć, że «taka ich uroda». Wiem, że wiele z moich koleżanek na luksus zdrowia po prostu nie stać, a dostanie się do ginekologa na NFZ to jakaś abstrakcja" - stwierdziła.