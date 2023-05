Posadź zamiast tui. W mgnieniu oka obrośnie cały płot

Przechadzając się pomiędzy działkami, można odnieść wrażenie, że niemal na każdej z nich znajdują się tuje. To iglaki, które przez cały rok cieszą oko swoim intensywnie zielonym kolorem i chronią od obcych spojrzeń. Chociaż rosną one stosunkowo szybko, bo od 30 do 50 centymetrów rocznie, zanim osiągną pożądane rozmiary, musi minąć kilka lat. Zamiast tui możesz zasadzić rośliny, która rozrastają się znacznie szybciej i co równie ważne, są tanie.