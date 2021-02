Poseł Bolesław Piecha o konieczności wypracowania konsensusu w temacie aborcji

Bolesław Piecha, który był gościem PROGRAMU Newsroom WP mówił o wypracowaniu konsensusu w temacie aborcji. - Uzyskanie konsensusu w tej atmosferze jaka jest dzisiaj będzie bardzo, ale to bardzo trudne - powiedział w programie poseł. - Sądzę jednak, że musimy doprecyzować, ten wyjątek aborcyjny, który dotyczy embriopatologii płodu, bo tak się teraz o tym mówi. Inaczej mówiąc wad prenatalnych, albo wad, które uniemożliwiają funkcjonowanie życia dziecka poza łonem matki. Czy to się da zrobić? W pewnym sensie tak i sądzę, że główną przesłanką w tej trudnej do akceptacji, ze względów moralnych czy etycznych sprawie, trzeba będzie doprecyzować i myślę, że jesteśmy w stanie na podstawie dzisiejszej wiedzy te sprawy dookreślić - mówił w programie Bolesław Piecha

