Poseł PiS "wyobraża sobie" żyć za rentę socjalną. "Chętnie się zamienię"

Do słów rządzących odnosi się jednoznacznie. - Zmiany systemowe są w toku, system orzecznictwa również. Ale czy ja tego dożyję? Mam 57 lat. Cały czas mówimy o ludziach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - mówi. - Nie chcę, żeby mój syn po mojej śmierci wylądował w DPS-ie. Ma dwie siostry, ale one nie mają obowiązku się nim zajmować. W Wielkiej Brytanii nikt by nawet o czymś takim nie pomyślał, bo państwo zabezpiecza takie osoby - podkreśla. - Zapraszam pana posła do siebie. Ciekawa jestem czy wytrzyma takie tempo życia, czy jest tak kreatywny jak ja... Czekam na odpis z Kancelarii Prezydenta i czy pan prezydent umówi się na spotkanie z moim synem i porozmawiają o godnym życiu w Polsce.