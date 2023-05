Poślubiły bliźniaków. Wygląd ich dzieci zaskakuje

To jednak nie wszystko. Obie siostry szybko zaszły w ciąże i urodziły swoje pierwsze pociechy niemal w tym samym czasie. W styczniu 2021 roku na świat przyszedł synek Brittany i Josha, Jett. Trzy miesiące później Briana i Jeremy zostali rodzicami małego Jaxa. W mediach społecznościowych nie brakuje ich wspólnych zdjęć z maluchami, które, co ciekawe, nie do końca wyglądają podobnie. Spójrzcie m.in. na kolory włosów.