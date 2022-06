Postanowiła zemścić się za zdradę. Zdecydowanie przesadziła

Zdrada w związku to jeden z najbardziej bolesnych momentów, jakie można sobie wyobrazić. Niewierność partnera jest często przyczyną rozstania. Dla wielu osób to za mało - planują też zemstę. Zrobiła to m. in. pewna tiktokerka. Posunęła się jednak na tyle daleko, że jej film, który stał się viralem, został usunięty z platformy.