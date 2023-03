Postaw to obok deski do krojenia. Efekt cię zaskoczy

Postaw to obok deski do krojenia. Spokojnie pokroisz cebulę

Istnieje wiele sposobów na to, by pokroić cebulę sprawnie i bez wylewania morza łez. Warto przede wszystkim zadbać o to, by kroić warzywo ostrym nożem, dzięki czemu nie miażdży się nadmiernie jej włókien, co wpływa na podrażnienia.