Posunęła się za daleko. Jej strój nie pozostawia niczego wyobraźni

Emily Ratajkowski miała na sobie uniwersalny stanik, ale to majki zwróciły uwagę wszystkich. Mocno wycięte i podciągnięte ponad linię bioder, nawiązywały do trendów lat 90. Ten krój doskonale manipuluje złudzeniem optycznym. Wysmukla i wydłuża nogi, podkreśla krągłość bioder i uwydatnia pośladki. To świetny trik na plażę, ale czy na miejską stylizację?