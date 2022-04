Poświęciły się wychowaniu dzieci. Teraz nie mają z czego żyć

Jola chciała wrócić do pracy, gdy Michalina poszła do przedszkola. Dziewczynka jednak ciągle przynosiła do domu coraz to nowe infekcje, jak większość przedszkolaków w czasie pierwszego roku edukacji. I to uniemożliwiało jej pracę. Mimo że Michalina ma teraz 20 lat, to w sprawie powrotu kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim niewiele się przez ten czas zmieniło. Jak wynika z raportu "Macierzyństwo a aktywność zawodowa" opracowanego przez Fundację Rodzic w mieście w 2021 roku, blisko 50 proc. matek dzieci do lat trzech nie wraca do pracy z powodu braku dostępu do opieki nad maluchami. Dla kobiet najtrudniejsze jest łączenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych i to jest główny powód rezygnowania z pracy po urodzeniu dziecka. Tymczasem zaledwie mniej niż̇ 1 proc. ojców zdecydowało się̨ na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w 2019 roku.