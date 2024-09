Dziki dewastują trawniki i doprowadzają ogród do ruiny. Jest na to sposób

Dzik to duży ssak z rodziny świniowatych. Zaliczany jest do eurytopów. Oznacza to, że z łatwością przystosowuje się do nowych warunków środowiskowych. Zasiedla głównie lasy liściaste i mieszane, jednak coraz częściej można spotkać go w miastach.

Ze względu na swoją inwazyjność, stanowi duże zagrożenie dla roślin i upraw. Jak odstraszyć go z ogrodu, nie narażając się na bezpośredni kontakt z niebezpiecznym ssakiem? Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą najprawdopodobniej masz już w swoim domu.

Dlaczego dziki pojawiają się w miastach i ogrodach?

Dziki żyją w lasach, jednak coraz częściej pojawiają się w miastach, bowiem zamieszkiwane przez nie tereny kurczą się w wyniku rozbudowy miast i dróg. Zmienia się również klimat. Do ogrodów przyciągają je także resztki łatwodostępnego pożywienia, m.in. owoców i warzyw. W trakcie poszukiwań niszczą trawniki i ogródki. Z tego powodu uznawane są za gatunek inwazyjny.

Mimo to nie powinniśmy ich zabijać. Dziki stanowią bardzo ważną część ekosystemu. Poza owocami i warzywami żywi się też padliną oraz larwami owadów, które poważnie zagrażają uprawie. Odstraszanie jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Postaw w ogrodzie. Dziki nawet się nie zbliżą

Widok dzika na posesji nie należy do najprzyjemniejszych. Ssak jest w stanie doprowadzić ogród do ruiny. Jak uchronić się przed wizytą szkodnika? Wbrew pozorom, dziki są bardzo płochliwe. Boją się głośnych dźwięków, huków i mocnego światła. Wykorzystaj to, co masz już w domu. Zbierz kilka pustych, aluminiowych puszek. Umieść je na sznurku i zawieś na drzewie lub płocie. Poruszone przez wiatr, wydadzą dźwięk, który odstraszy dziki.

Oprócz puszek przydadzą się także stare płyty CD. Wystarczy umieścić je w kilku miejscach w ogrodzie, np. na gałęziach drzew. Odbiją promienie słoneczne, co skutecznie zniechęci szkodniki do dalszej wędrówki.

Dziki nie przepadają też za zapachem ludzkiego potu. W tym celu można wykorzystać starą, przepoconą odzież roboczą lub włosy, które można zdobyć w zakładzie fryzjerskim. Należy umieścić je przy wejściu do ogrodu lub ubrać w nie kukłę ogrodową. Dostępny jest również środek będący koncentratem ludzkiego potu, który należy rozmieścić w dyspenserach.

