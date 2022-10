Poszła do biura matrymonialnego. To najlepiej zainwestowane pieniądze

Zdaniem Małgorzaty Bambrowicz, wchodząc do biura matrymonialnego na dzień dobry płacimy inne pieniądze niż w portalu randkowym, ponieważ to, co biuro oferuje, to zupełnie inna usługa niż portal randkowy. - W moim biurze każdego klienta poznaję osobiście. Zanim jednak do tego dojdzie, z każdym rozmawiam telefonicznie, a potem z każdym przeprowadzam wywiad, który trwa ok. 40minut. Co ważne, w umowie, którą klienci podpisują, znajduje się zapis, że jeśli klient skłamie na swój temat, to umowa automatycznie staje się nieważna bez możliwości zwrotu kosztów.