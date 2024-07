Poszła do ginekologa. Spojrzał na nią i wyprosił z gabinetu

Dr Anna Sankowska-Dobrowolska przyznała, że sama zaobserwowała występowanie fatfobii wśród lekarzy - czy to na konferencjach, czy panelach dyskusyjnych. Niejednokrotnie wysłuchiwała pacjentek, które spotkały się z niedelikatnością wśród lekarzy.

Poszła do lekarza. Na wstępie ją obraził

Otyłość jest chorobą. Dr Anna Sankowska-Dobrowolska przytoczyła we "Wprost Przeciwnie" statystyki. Okazuje się, że co "druga osoba ma problem z masą ciała, co piąta ma otyłość, a liczba osób z problemami z masą ciała na świecie przekroczyła miliard".