Poszła na depilację bikini. Dowiedziała się, że jest w ciąży

"Czy pani spodziewa się dziecka?"

Kosmetyczka wprost zadała pytanie, którego 17-latka zupełnie nie spodziewała się usłyszeć. Jednak jej reakcja na gorący wosk zastanowiła osobę, która przeprowadzała depilację. Choć nastolatka odpowiedziała przecząco, zaczęła się dokładniej zastanawiać nad pewnymi kwestiami. Analizując sytuację, zdała sobie sprawę, że jej miesiączka spóźnia się i to dość dużo. Po wyjściu od kosmetyczki nie pozostało jej nic innego, jak udać się do pobliskiej apteki po test ciążowy. Kiedy doszła do domu, od razu odpakowała produkt i postanowiła zrobić test. Pani z zakładu miała rację. Laura spodziewała się dziecka.