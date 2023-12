Poszła na depilację okolic intymnych. Mówi, czym może się to skończyć

Żałuje depilacji brazylijskiej

Lauren Norris podzieliła się wrażeniami z depilacji brazylijskiej w jednym z filmików na TikToku. Kobieta wykonała zabieg tuż przed konkursem, w którym miała wystąpić w kostiumie kąpielowym. Stwierdziła, że to odpowiedni moment, aby w końcu go spróbować. Szybko pożałowała jednak swojej decyzji. Zapewniła, że to był ostatni raz.