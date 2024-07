Poszła plotka, że usunęła ciążę. Po latach wyznała przykrą prawdę

Katarzyna Sobczyk była wielką gwiazdą PRL-u. Dzięki talentowi wokalnemu i niezwykłej charyzmie jeszcze jako nastolatka dołączyła do zespołu Czerwono-Czarni . Grupa zasłynęła z wykonywania nowej muzyki big-bit, która była polskim odpowiednikiem rock and rolla. Utwory "Trzynastego" czy "Nie Bądź Taki Szybki Bill" śpiewał cały kraj.

Pikiem kariery Sobczyk miał był występ na Festiwalu w Opolu. Jednak organizatorzy finalnie nie pozwolili jej wyjść na scenę. Wszystko przez to, że usłyszeli plotkę o tym, że wokalistka usunęła ciążę i chcieli uniknąć ewentualnego skandalu.

Potem jej popularność zaczęła słabnąć. Przeminęły czasy big-bitu. Nie udała się ani kariera solowa, ani zagraniczna. Kobieta mieszkała w USA, ale zmarła na raka piersi w 2010 roku w jednym z warszawskich hospicjów. Po jej śmierci światło dzienne ujrzał archiwalny wywiad, w którym Katarzyna Sobczyk opowiedziała o aborcji . Okazało się, że do usunięcia ciąży przymusił ją ówczesny partner.

– Miałam wtedy 18 lat. Byłam w ciąży, z saksofonistą. Bardzo go kochałam i on mnie wtedy też kochał. Powiedział: 'Fajnie, będziemy mieli dziecko. Niczym się nie przejmuj, tylko jeszcze zaśpiewaj w Opolu'. Zaśpiewałam i za tę piosenkę 'Nie wiem, sama nie wiem, czy to warto kochać ciebie' dostałam nagrodę. 1965 rok – wspominała.