Wzrasta liczba aborcji ustawowych. Wykonano ich trzykrotnie więcej

W 2020 roku zmieniono prawo aborcyjne. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przeprowadzenie aborcji ze względu na wady bądź uszkodzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Obecnie zabieg przerywania ciąży jest możliwy jedynie w przypadku gwałtu lub zagrożenia życia ciężarnej. Legalna Aborcja uzyskała dostęp do danych statystycznych dotyczących przerywania ciąży. Okazuje się, że w 2023 roku wykonano trzykrotnie więcej zabiegów niż w roku 2022.

W październiku tego roku miną cztery lata od zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. W związku z tym aktywistki z Legalnej Aborcji złożyły wniosek do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie danych dotyczących usuwania ciąży. Z dokumentów wynika, że w ubiegłym roku wykonano 425 zabiegów. To trzykrotnie więcej niż w 2022 roku.

Statystyki przytoczone przez Aborcyjny Dream Team nie pozostawiają złudzeń. Od października 2022 roku do października 2023 roku 46 773 kobiety skorzystały z bezpiecznej aborcji, z czego 496 zwróciło się z prośbą o zorganizowanie wyjazdu w celu przerwania ciąży w wyniku poważnej wady płodu.

