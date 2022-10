"Potrzebowałem pomocy". Mąż Lary Gessler wyjaśnił, dlaczego trafił do szpitala

Lara Gessler i Piotr Szeląg wychowują dwoje dzieci

Cała ciąża i poród okazały się być mocno stresujące dla Piotra Szeląga. Dlatego po narodzinach chłopca mąż Lary Gessler udał się na kilka dni do hotelu, by tam ochłonąć i zregenerować siły. Przyznał to w jednym z postów opublikowanych na Instagramie. "Chwilowo robię przerwę w byciu sam ze sobą i wracam stęskniony do Lary i dzieci. Dziękuję Lara, że rozumiesz moje potrzeby i mnie wspierasz. Dziękuję Magda, że pomagasz mi tam, gdzie potrzebuję – bez zbędnych pytań" – napisał wtedy w sieci.