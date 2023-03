Potrzebuje pieniędzy dla rodziny. Zaapelowała o wpłaty

Aleksandra Popławska zbiera pieniądze na leczenie kuzynki

Aktorka uruchomiła zbiórkę pieniędzy na leczenie dziewczynki. "Mimo trudnej diagnozy wiemy, że medycyna to nie matematyka i mamy nadzieję na to, że ta mądra i wyjątkowa dziewczynka pokona potwora. Żeby pomóc rodzinie w walce, założyłam tę zbiórkę. Wiem, że zdrowia nie można kupić, ale to jedyny sposób, żeby wesprzeć rodzinę w walce, w byciu blisko córki, w poszukiwaniu różnych metod leczenia. Medycyna rozwija się i każdy dzień może gdzieś na świecie przynieść nieoczekiwane rozwiązanie" - czytamy w opisie.