Potrzyj twarz skórką od banana. Efekty zaskakują

Banany są bogate w witaminy – A, B6, C, E i K. Wiesz, że właśnie z tego względu można je wykorzystać jako środek pielęgnacyjny do skóry? Jedna z użytkowniczek TikToka zaproponowała wykorzystanie skórki po bananie w niecodzienny sposób. Zamiast wyrzucać ją do śmieci lub na kompost, użyła jej jako swego rodzaju maseczki.