Stefani Germanotta, znana pod pseudonimem artystycznym Lady Gaga jest jedną z najpopularniejszych i najzdolniejszych piosenkarek swojego pokolenia. Wszystko wskazuje na to, że znalazła szczęście w życiu prywatnym. Na nagraniu opublikowanym na Tik Toku widać, jak wokalistka nazywa swojego partnera narzeczonym. Co wiemy o ich związku?

Nie miała szczęścia w miłości

"Just Dance", "Poker Face, "Bad Romance", "Born This Way" czy "Shallow" to tylko kilka utworów autorstwa Lady Gagi, które osiągnęły międzynarodowy sukces. Piosenkarka tworzy już od 16 lat, a większość jej albumów osiągnęła status złotej płyty. Jest laureatką 13 nagród Grammy i jednego Oscara za piosenkę do filmu "Narodziny gwiazdy".

Mimo licznych sukcesów i uwielbienia fanów nie miała szczęścia w miłości. Była związana z Taylorem Kinneyem i Christianem Carino, jednak żaden ze związków nie przetrwał próby czasu. W 2020 zaczęła spotykać się z przedsiębiorcą, inwestorem i filantropem, Michaelem Polanskym. Po raz pierwszy "przyłapano ich" razem podczas imprezy sylwestrowej w Las Vegas. Para nie szczędziła sobie czułości. Artystka potwierdziła związek podczas Super Bowl w tym samym roku.

Niespełna rok później piosenkarka wystąpiła podczas inauguracji prezydentury Joe Bidena. Towarzyszył jej Polansky. W rozmowie z magazynem "People" wyznała, że jest z nim bardzo szczęśliwa i może liczyć na jego wsparcie. W tym samym roku na łamach "The Hollywood Reporter" powiedziała, że "jej psy i partner są całym jej życiem".

Potwierdziła zaręczyny. "Pozwala jej błyszczeć"

Artystka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często publikuje zdjęcia z partnerem. Niejednokrotnie wyznawała mu publicznie miłość. Wszystko wskazuje na to, że znalazła tego jedynego. Podczas rozmowy z Gabrielem Attalem, premierem Francji przedstawiła Polanskyego jako swojego narzeczonego, co zostało opublikowane na Tik Toku.

Wiosną tego roku w mediach pojawiły się plotki, jakoby piosenkarka była już zaręczona, jednak nie potwierdziła ich aż do teraz. Osoby z otoczenia wokalistki mówiły, że jest bardzo szczęśliwa ze swoim partnerem, a on "pozwala jej błyszczeć i dba o to, aby miała wszystko, czego potrzebuje".

