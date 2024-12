Odezwała się do księdza. Po tych słowach wyprosił uczennicę

"Proszę pana", a może "proszę księdza"? - część osób ma spory kłopot z wybraniem odpowiedniego zwrotu do duchownego. Wśród nich przede wszystkim ci, którzy nie wyznają religii katolickiej. Niektórzy mogą jednak spotkać się przez to z nerwowymi reakcjami.

Sytuację, w której znalazła się Ala Domagała, opisał newsweek.pl. Licealistka nie uczęszczała na religię. Jako przewodnicząca samorządu musiała jednak skonsultować z księdzem pewną sprawę. Gdy weszła do klasy, odbyła z nim specyficzną rozmowę.

- To znaczy? Bo nie bardzo rozumiem.

- NIE TAK SIĘ POWINNO DO MNIE ZWRACAĆ!

- W języku posługujemy się wieloma formami rytualnymi. Wydają się one naturalne, gdy są powszechne. Używając świadomie innej formy niż powszechna, musimy włożyć w wypowiedź większy wysiłek i wtedy pojawia się tarcie. (...) W przypadku księdza, jeśli chcemy go traktować jak każdego innego obywatela, zaczynamy używać ogólnej formy "pan", ale przez historyczne konotacje nie jest to takie oczywiste i proste - skomentował