Powiedziała o seksualności OzN. "Każdy ma prawo do bliskości"

Chociaż jest to nieodłączny element ludzkiego istnienia, to nieraz jest powodem skrępowania. Życie intymne i seks, mimo licznych artykułów i wywiadów, wciąż są w Polsce tematem tabu. Jeszcze większym problemem jest kwestia seksu u osób z niepełnosprawnością ruchową. Według psycholożki i seksuolożki, Sylwii Wierzbickiej, "w ich przypadku to tabu do kwadratu".