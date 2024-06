"Powiedziałam 'tak' Jezusowi". Wszystko zostało nagrane

"Idąc za przykładem Chrystusa, jako świadomy, dorosły człowiek (nawet w podobnym wieku jak on - 31 lat), weszłam do wody, by symbolicznie narodzić się na nowo. Nigdy nie pożałowałam tej decyzji! Nie wyobrażam sobie życia bez wiary w zbawczą moc Jezusa Chrystusa! To ona pomaga wstać mi, gdy upadam albo gdy przytłacza mnie życie. To ona pozwala chodzić z dumnie podniesioną głową! Dzięki niej wiem, że nie jestem tu przypadkiem, że jestem cenna! Jestem córką króla" - czytamy we wpisie aktorki.