"Powraca tradycja". Drużba weselny z ciupagą w ręku nie ma wolnych terminów do 2024 roku

To nie jest tak, że my na siłę wyciągamy ich na środek i do czegoś zmuszamy. Obserwujemy reakcje i jeśli widzimy, że są zdystansowani, to proponujemy wyważone gry lub całkiem odpuszczamy i skupiamy się na zapewnieniu im dobrej atmosfery do tańca. Jednak przeważnie ludzie chcą się wygłupiać gdy już widzą, że mają ku temu okazję. Nawet ci, którzy twierdzili wcześniej, że to obciach.