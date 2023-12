"Powrót w glorii i chwale". Ekspert mowy ciała zobaczył to od razu

Kaca przyznał też, że w zachowaniu Holeckiej widoczne było zadowolenie. "Oczywiście oceniam to przez pryzmat uszczypliwości i złośliwości, które się pojawiły. Znów wracamy do dyskusji, na ile dziennikarz podający informacje ma prawo do komentowania ich po swojemu. Tutaj było tego sporo, choć często były to małe rzeczy budujące pewien kontekst" - stwierdził.