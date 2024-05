Cieplejsze dni i wyższe temperatury oznaczają jedno - rozpoczynamy przemeblowanie w szafach, a jesienno-zimowe ubrania chowamy najdalej jak się da. Kobiety, które uwielbiają nosić sukienki i spódnice z pewnością już martwią się tym, że kolejne miesiące spędzą w bólu. Problem obcierających się ud jest bowiem jednym z najczęstszych wśród kobiet. Istnieje jednak kilka sposobów na to, jak się go pozbyć.

Powszechnym błędem Polek jest myślenie, że nosząc sukienki i spódnice, są skazane na otarcia na udach. Nie ma w tym jednak nic bardziej mylnego. Wystarczy znać proste triki na to, jak ochronić uda przed otarciami, a wraz z tym - nie przejmować się problemem.

Jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych sposobów na uniknięcie otarć, jest noszenie spodenek-kolarek lub krótkich legginsów , które ukryjemy pod sukienkami bądź spódnicami. Ważne jest jednak to, aby takie spodenki były wykonane z cienkiego i oddychającego materiału dobrej jakości oraz idealnie przylegały do ciała. Tym sposobem nie tylko zabezpieczymy się przed otarciami i ranami, ale także się w nich nie zapocimy.

Innym sposobem, którym wiele kobiet dzieli się w sieci, są także specjalne opaski na uda, czyli bandelettes . Takie opaski można zakupić m.in. sklepach z bielizną. Do najlepszych zaliczane są modele podszyte paskami z silikonu. Nie zsuwają się z nóg.

Trikiem, którego same jeszcze nie próbowałyśmy, a który jest równie polecany, jest posmarowanie wewnętrznych części ud dezodorantem w kulce lub w sztyfcie . Zaaplikowany po tej stronie, zapobiegnie poceniu się, a w efekcie - otarciom. Warto postawić na formuły kremowe. Takie posiadają składniki nawilżające i ochronne.

