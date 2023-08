Poznaj nowości od marki ORIGINS

CLEAR IMPROVEMENT™ RICH PURIFYING CHARCOAL MASK

To pozbawiona składników pochodzenia zwierzęcego, bogata, maseczka do twarzy o konsystencji masła, która w naturalny sposób głęboko oczyszcza każdy rodzaj skóry — nawet skórę suchą. To co wyróżnia maskę to oczywiście naturalny, roślinny skład: