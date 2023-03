Poznali się w programie. Dziś łączy ich nie tylko praca

Mało kto wie, że łączy ich nie tylko praca. Dziennikarka i budowlaniec szybko znaleźli wspólny język. Widują się nie tylko na planie, ale także prywatnie. - To jest fantastyczna kobieta, to jest oczywiście moja szefowa, ale też przyjaciel. Ona mnie wspiera, widać to było na widowni, ale też wspiera mnie poza widownią. Często dzwoni do mnie, trzyma kciuki za mnie. Jestem jej bardzo wdzięczny - ujawnił Nowobilski "Faktowi", gdy brał udział w "Tańcu z gwiazdami".