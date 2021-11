"Później dziecko może uwierzyć, że pomogą mu jakieś magiczne tabletki". Dietetyczka o kontrowersyjnym dyktandzie

Dietetyczka podejrzewa, że po takim dyktandzie, uczniowie mogli zacząć dogryzać rówieśnikom z nadwagą. – To idealny pretekst do niefajnych zaczepek. Często współpracuję z dziećmi, które mówią, że są szykanowane i zaczepiane ze względu na to, ile ważą. Uwagi mogą sprawić, że dziecko jeszcze bardziej umocni swoje złe nawyki żywieniowe, jeśli wynikają one np. z braku umiejętności radzenia sobie ze stresem czy negatywnymi emocjami. Nie zapominajmy, że młody człowiek jest bardzo podatny na to, co mówi do niego grupa rówieśnicza – tłumaczy.