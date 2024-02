Pozuje w czerwonej mini. Internauci zachwyceni. "Coraz piękniejsza"

To nie pierwszy raz, kiedy Anna Markowska postawiła na tego typu sukienkę. Ponad miesiąc temu pokazała się na swoim instagramowym profilu (obserwowanym przez 400 tys. osób) w jasnej mini z głębokim dekoltem, która błyszczała za sprawą zdobnych haftów i frędzli wykonanych z koralików. Śmiało mogłaby wyjść w takiej kreacji na parkiet i odtańczyć rumbę. Chcielibyście zobaczyć ją w "Tańcu z Gwiazdami"?

