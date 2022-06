Pozycja leżąca nie jest naturalna do porodu. Tiktokerka wyjaśniła, skąd wziął się taki zwyczaj

– Przed XVII wiekiem bardzo popularne było to, że kobiety rodziły, kucając lub nawet stojąc. Bardzo rzadko zdarzało się, by leżały wtedy na plecach. Taka pozycja sprawia, że poród może trwać nieco dłużej, ponieważ jest niezgodna z naturalnymi warunkami biologicznymi. Ale wtedy pojawił się król Ludwik XIV, który miał słabość do oglądania porodów. Miał 22 dzieci ze swoimi żonami i kochankami i każdej z nich kazał leżeć na plecach, by mieć lepszy widok – wyjaśniła.