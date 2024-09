Pracowała w hospicjum. Mówi, czego najbardziej żałujemy przed śmiercią

Grace Bluerock przez sześć lat była pracowniczką hospicjum. Przez ten czas wiele nauczyła się o naturze ludzkiej, naszych obawach związanych ze śmiercią, a także co najczęściej wyrzucamy sobie, myśląc o nadchodzącym końcu. Bluerock zabrała głos na jednej z platform dla blogerów. Wyjawiła dziewięć rzeczy, których ludzie znajdujący się u kresu życia żałują najbardziej.

Trzecie najczęściej pojawiające się stwierdzenie to żal o pozwalanie sobie na pracowanie zbyt dużo. Stawianie produktywności na piedestale sprawiło, że pacjenci przegapiali ważne życiowe momenty, nie nawiązywali głębokich więzi z dziećmi, na co potem było już za późno. Kolejną sprawą był żal za zbyt rzadkie wychodzenie ze strefy komfortu. Lęk często bierze nad nami górę w wielu sytuacjach, przez co przegapiamy życiowe szanse.