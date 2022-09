Zachwyciła się tym body. Założyła dużo mniejsze ubranie

Janette Ok z Los Angeles to tiktokerka, która prowadzi kanał na temat mody. Często publikuje nagrania z serii "get ready with me", na których pokazuje, jak przygotowuje się na różne okazje. Daje też rozmaite wskazówki dotyczące mody, dobierania garderoby czy szukania odpowiedniego rozmiaru. Poza tym testuje dla swoich użytkowników różne części garderoby i marki.