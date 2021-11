Pracowała w Straży Granicznej. Mówi, co powinna zrobić Polska

Sposób sprzed lat

Była funkcjonariuszka opowiedziała o rozwiązaniu, które było zastosowane w latach 90., gdy do Polski przybyło wielu osób z terenów byłej Jugosławii. "Zabieraliśmy ich do ośrodków i sprawdzaliśmy, kim są. Oni przybywali tu, żeby przedostać się dalej, na Zachód albo w ogóle do USA. Często były to osoby zamożne, mające tam rodzinę, a pojawili się u nas, bo to był najtańszy sposób. I potem czekali na decyzję, pozytywną lub negatywną. Pamiętam, że część z nich odsyłaliśmy z powrotem, bo to normalne, że nie wszyscy zostają wpuszczeni" - wspominała.